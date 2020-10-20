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Кузнецова считает необходимым возродить детскую психиатрию

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кузнецова считает необходимым возродить детскую психиатрию
Анна Кузнецова. Фото: Инстаграм Анны Кузнецовой

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости возрождать детскую психиатрию.

Кузнецова обозначила ряд основных проблем в сфере детской психиатрии в ходе выступления перед рабочей группой по соблюдению прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Она отметила, что  сегодня запрос на детскую психиатрическую помощь в России не удовлетворен. Кроме этого, «из поля профессионального образования детская психиатрия практически исчезла.

Детский омбудсмен напомнила, что по последним данным Минздрава РФ, в 2019 году насчитывалось более 900 тысяч детей с психическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что Кузнецова, ее муж-священник и их дети переболели коронавирусом.

ДВа

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