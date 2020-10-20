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Ещё пятеро пациентов на Кубани скончались от коронавируса

, 17:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Ещё пятеро пациентов на Кубани скончались от коронавируса
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки от коронавирусной инфекции скончались пятеро жителей Краснодарского края.

57-летний житель кубанской столицы был доставлен в первую ККБ в начале сентября. КТ показала пневмонию, а тест подтвердил коронавирус. 

81-летняя жительница Краснодара была госпитализирована в СКИБ с пневмонией и подтверждённым диагнозом COVID-19.  Женщина страдала болезнями сердца, а также хронической болезнью почек и нефропатией.

Ещё один краснодарец  был госпитализирован во вторую ККБ. 84-летнего мужчину подключили к ИВЛ, на фоне коронавируса у него развилась пневмония.  Пациент страдал сопутствующими заболеваниями.

Во вторую инфекционную больницу Сочи доставили 80-летнюю местную жительницу. Диагноз: пневмония, коронавирус. Женщину подключили к ИВЛ, однако спасти её не удалось. У пациентки была гипертония. 

В третью городскую инфекционной больницу привезли 68-летнего жителя Новороссийска. Анализ на коронавирус показал "положительно". Мужчину подключили к ИВЛ. У него также были сопутствующие заболевания, - сообщает краевой оперштаб.

Kub