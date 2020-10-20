Ещё пятеро пациентов на Кубани скончались от коронавируса

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20 октября 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки от коронавирусной инфекции скончались пятеро жителей Краснодарского края.



57-летний житель кубанской столицы был доставлен в первую ККБ в начале сентября. КТ показала пневмонию, а тест подтвердил коронавирус.



81-летняя жительница Краснодара была госпитализирована в СКИБ с пневмонией и подтверждённым диагнозом COVID-19. Женщина страдала болезнями сердца, а также хронической болезнью почек и нефропатией.



Ещё один краснодарец был госпитализирован во вторую ККБ. 84-летнего мужчину подключили к ИВЛ, на фоне коронавируса у него развилась пневмония. Пациент страдал сопутствующими заболеваниями.



Во вторую инфекционную больницу Сочи доставили 80-летнюю местную жительницу. Диагноз: пневмония, коронавирус. Женщину подключили к ИВЛ, однако спасти её не удалось. У пациентки была гипертония.



В третью городскую инфекционной больницу привезли 68-летнего жителя Новороссийска. Анализ на коронавирус показал "положительно". Мужчину подключили к ИВЛ. У него также были сопутствующие заболевания, - сообщает краевой оперштаб.