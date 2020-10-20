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МГТУ им Баумана закрыли из-за роста заболеваемости и нарушений антиковидных мер

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

МГТУ им Баумана закрыли из-за роста заболеваемости и нарушений антиковидных мер
Фото: соцсети

Роспотребнадзор приостановил работу Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана из-за нарушений мер профилактики коронавируса и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», - сказал собеседник агентства.

ГБ

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