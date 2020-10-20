Для южноуральских школьников продлили каникулы на неделю

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20 октября 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Теслер.

Об этом он сообщил в Instagram. «Продлим на неделю осенние каникулы в школах Челябинской области. Их продолжительность составит 14 дней вместо 7 вне зависимости от даты начала — в конкретных школах она может быть разной», – написал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что пауза в обучении позволит прервать цепочку заражений респираторными инфекциями, у педагогов и детей появится время на восстановление сил. За время каникул школы будут дополнительно оборудованы рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты. На эти цели из областного бюджета было выделено более 600 миллионов рублей.

Средним специальным учебным заведениям и вузам власти порекомендовали уходить на внеплановые каникулы в случае неблагоприятной обстановки.

Также Алексей Текслер подчеркнул, что ждет от подписчиков идей и предложений по поводу того, чем занять детей на каникулах.

«Отпускать гулять в компании сверстников — это не лучшее решение. Сейчас вместе с нашими партнерами в IT-секторе обсуждаем варианты онлайн-активности для школьников. Например, бесплатный доступ к развивающим программам, киберспортивные турниры и пр.», – сообщил губернатор.