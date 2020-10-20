Депутат МГД Головченко: Диалог власти и бизнеса позволит решить проблему «регуляторной гильотины»

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20 октября 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко считает, что взаимодействие городских властей и бизнеса позволит решить проблему «регуляторной гильотины». Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва», подводя итоги заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.

«Власть и бизнес должны вести постоянный диалог. Как председатель комиссии по предпринимательству в Московской городской думе, регулярно работая с запросами предпринимателей и реагируя на их обращения, подтверждаю: обратная связь от бизнеса крайне важна. Готов и дальше быть получателем важных сигналов и работать с ними. В Мосгордуме создана эффективно работающая площадка для обсуждения и внесения законопроектов, инициированных бизнесом. Работая вместе, власть и бизнес смогут решить проблему «регуляторной гильотины», сделав регулирование бизнеса эффективным, гибким и соответствующим современным реалиям», - подчеркнул Валерий Головченко.

По его словам, одна из главных задач на сегодняшний день - это работа с «регуляторной гильотиной».

«Речь идет о пересмотре нормативной базы, скопившейся за много лет, часть которой уже давно не актуальна и не отражает реального положения дел, но формально все еще действует. Устаревшие нормативно-правовые акты доставляют много проблем и заставляют тратить время и ресурсы на ненужные процедуры», - пояснил парламентарий.

Депутат Мосгордумы добавил, что в ходе заседания Совета участники отметили инициативы по льготному кредитованию, которые позволили бизнесу благополучно пережить весной непростой период карантина и вынужденной паузы, спровоцированной пандемией.

«В комплексе все принятые меры по поддержке позволили идти на опережение и быть готовыми к возможному осложнению ситуации. Чтобы помочь московским предпринимателям, власти города экстренно разработали систему поддержки. Были приняты четыре пакета мер общей стоимостью почти 90 млрд руб.», - отметил Валерий Головченко.