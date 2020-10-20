В Челябинской области завершается строительство инфекционной больницы

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы правительства Челябинской области

Современное медицинское учреждение возводят в поселке Малая Сосновка. Первая свая в фундамент здания была забита 21 августа, а уже сегодня здесь завершается отделка зданий и монтаж инженерных сетей.

Инициатива строительства больницы принадлежит губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он обозначил сжатые сроки возведения больницы. Сейчас объем выполненных работ составляет 85-90%. Строители завершают отделочные работы, благоустройство территории. На площадку поступает медицинское оборудование, кислородная станция.

Новая больница сможет принять 482 пациента в случае эпидемического подъема, в обычное время она рассчитана на 100 боксов.

Учреждение будет оснащено самым современным оборудованием – томографом, аппаратами УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики.