Ещё одиннадцать кубанских детей заболели коронавирусом

За сутки 105 случаев заражения выявили в Краснодарском крае -- 52 женщины и 53 мужчины. В числе заболевших одиннадцать детей.
Наибольшее число заражённых выявлено в краевом центре - 44 человека. На втором и третьем местах по количеству новых суточных случаев заболевания Сочи - 13 человек и Туапсинский район - шестеро пациентов.
Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили более, чем у шестнадцати тысяч кубанцев. На данный момент на сто тысяч жителей региона приходится 282,2 носителя COVID-19, - сообщает пресс-служба краевой администрации. 27 человек на территории края подключены к аппаратам ИВЛ и двое - к ЭКМО в первой ККБ.
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