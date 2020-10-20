Ещё одиннадцать кубанских детей заболели коронавирусом

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20 октября 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки 105 случаев заражения выявили в Краснодарском крае -- 52 женщины и 53 мужчины. В числе заболевших одиннадцать детей.



Наибольшее число заражённых выявлено в краевом центре - 44 человека. На втором и третьем местах по количеству новых суточных случаев заболевания Сочи - 13 человек и Туапсинский район - шестеро пациентов.



Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили более, чем у шестнадцати тысяч кубанцев. На данный момент на сто тысяч жителей региона приходится 282,2 носителя COVID-19, - сообщает пресс-служба краевой администрации. 27 человек на территории края подключены к аппаратам ИВЛ и двое - к ЭКМО в первой ККБ.



