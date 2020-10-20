Митрополит Латвийской православной церкви призвал усердно молиться

Митрополит Латвийской православной церкви Александр призывает священников и верующих молиться за защиту Латвии от коронавируса.
Латвия переживает не совсем простые времена с коронавирусом – вспышка! Латвийская Православная церковь не может остаться в стороне от недуга: Митрополит Александр призывает священников и верующих усердно молиться, чтобы избавить Латвию от коронавируса.
«Мы верим, что обещание Спасителя исполниться и у нас, которые сегодня просят и ищут милость Божию. В настоящее время особенно необходимо строго соблюдать дисциплину, порядок, полное взаимопонимание, взаимное уважение, терпение и христианское отношение друг к другу. Особенно сейчас, не должно быть зависти, сплетен, осуждения. Пусть среди нас царит мир, установленный Богом».
Митрополит Александр благословил всех православных Латвии и призвал от всего сердца молиться, а также не пропускать определенную молитву Иисуса, от души читать канон молитвы Всевышнему Богослову.
«Мы всегда должны верить, бороться и оставаться оптимистами. Мы будем твердо верить – и придет всемогущая помощь Божия», - сказал Митрополит Александр.