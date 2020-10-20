Митрополит Латвийской православной церкви призвал усердно молиться

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Митрополит Латвийской православной церкви Александр, фото соцсети

Митрополит Латвийской православной церкви Александр призывает священников и верующих молиться за защиту Латвии от коронавируса.

Латвия переживает не совсем простые времена с коронавирусом – вспышка! Латвийская Православная церковь не может остаться в стороне от недуга: Митрополит Александр призывает священников и верующих усердно молиться, чтобы избавить Латвию от коронавируса.

«Мы верим, что обещание Спасителя исполниться и у нас, которые сегодня просят и ищут милость Божию. В настоящее время особенно необходимо строго соблюдать дисциплину, порядок, полное взаимопонимание, взаимное уважение, терпение и христианское отношение друг к другу. Особенно сейчас, не должно быть зависти, сплетен, осуждения. Пусть среди нас царит мир, установленный Богом».

Митрополит Александр благословил всех православных Латвии и призвал от всего сердца молиться, а также не пропускать определенную молитву Иисуса, от души читать канон молитвы Всевышнему Богослову.

«Мы всегда должны верить, бороться и оставаться оптимистами. Мы будем твердо верить – и придет всемогущая помощь Божия», - сказал Митрополит Александр.