Депутат Мосгордумы Козлов: Необходимо стимулировать строительство арендного жилья

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20 октября 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Козлов, фото соцсети

Председатель комиссии Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов считает, что создание в столице достаточного количества арендного жилья позволит снизить нагрузку на дороги и общественный транспорт, тем самым улучшив состояние экологии, а также сделает москвичей более мобильными. Соответствующее мнение парламентарий выразил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Необходимо стимулировать строительство арендного жилья. Сегодня такие варианты договоров с инвестором есть: компании-застройщики освобождаются от целого ряда налогов и выплат за землю для того, чтобы построенное здание использовалось именно для сдачи квартир в найм. Это должна быть отдельная культура - арендное жилье», - сказал Александр Козлов.

По мнению депутата, следует обратиться к опыту зарубежных стран, где значительная часть экономически активного населения не покупает жилье, а арендует.

«Лидером среди таких государств считается Швейцария - там примерно 60% жителей снимает квартиры, а не имеет их в собственности. Также институт аренды распространен в Германии, Австрии или Дании - до 50%. В большинстве же европейских стран - в таких, как Франция, Нидерланды, Бельгия, Италия и так далее - в арендованных квартирах и домах живет примерно 30% населения», - отметил Александр Козлов.

Однако в Москве, по мнению парламентария, предстоит решить не только юридические вопросы, связанные со строительством, но и переменить отношение москвичей к возможности не покупать, а арендовать квартиры.

«Все стремятся иметь собственное жилье, и здесь есть несколько исторических объяснений. Во-первых, наследие советского жизненного уклада, когда жилье выделялось государством, а собственности не было. Людям было неуютно жить в таких условиях, и приватизация это доказала - все стремились закрепить свои права на квартиры. Во-вторых, мы помним 1990 годы и начало «нулевых», когда рынок аренды жилья был абсолютно «диким». Арендаторы были фактически на птичьих правах и в любой момент могли оказаться на улице. Сейчас мир вокруг нас изменился, но люди все равно относятся к институту аренды с большим недоверием. Это нужно исправлять. Люди должны иметь возможность снимать квартиру не «у дяди», а с гарантиями, оформляя официальный договор, в полной мере защищающий их права - тогда они не будут опасаться, что договор может быть в любой расторгнут по прихоти владельца. Тогда же сформируются базовые условия аренды, будут сформированы стандарт качества услуг, к которому будет подтягиваться весь рынок, и человек не будет вынужден подстраиваться под странные требования владельцев», - рассуждает Александр Козлов.

По мнению Александра Козлова, цивилизованная аренда должна быть не менее удобна, чем покупка жилья на условиях ипотеки. Выплаты будут меньше, а простора для маневра - больше: если продать квартиру с обременением не всегда легко, то сменить одну арендную квартиру на другую будет совсем просто.

«Большинство привыкли считать, что квартира - это константа. Люди живут на окраине города, но каждый день по 1,5 часа едут на работу и обратно. Никого не удивишь необходимостью тесниться вчетвером-впятером в небольшой квартире. Иногда человек становится заложником своей собственности. Арендное жилье позволяет быстро менять жилищные условия, адаптируя их к новым поворотам биографии. Родился еще один ребенок - сняли жилье просторнее, сменили работу - переехали ближе к офису. И наоборот: если дети выросли, уехали, а родители остались жить одни, огромная квартира уже не так нужна, можно снять поменьше - и сэкономить на налогах и оплате ЖКХ», - добавил Александр Козлов.

Также депутат подчеркнул, что возможность арендовать жилье в шаговой доступности от работы полезна не только для москвичей, но и для всего города.

«Людям не придется лишний раз пользоваться общественным транспортом или автомобилем, соответственно, выбросы в атмосферу станут меньше», - подытожил Александр Козлов.