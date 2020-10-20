В России за сутки заразились уже больше 16 тысяч человек

Количество заразившихся в России за одни сутки превысило отметку в 16 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
За сутки в России заразились 16 319 человек. Это рекорд, как второй волны коронавируса, так и всей истории пандемии в нашей стране.
Сейчас на мир обрушилась вторая волна коронавируса. Франция и Великобритания бьет рекорды по количеству новых диагнозов, которые выявляются каждый день.
На прошлой неделе среднесуточное количество новых диагнозов коронавируса увеличилось до 400 тысяч. В начале нынешней недели этот показатель пока упал до 330 тысяч. Но к середине недели ожидается перелом. К пятнице он вырастет, скорее всего.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
40,635,798
|
+338,352
|
1,122,761
|
30,348,243
|
1
|
США
|
8,456,653
|
+57,327
|
225,222
|
5,503,268
|
2
|
Индия
|
7,594,736
|
+46,498
|
115,236
|
6,730,617
|
3
|
Бразилия
|
5,251,127
|
+15,783
|
154,226
|
4,681,659
|
4
|
Россия
|
1,415,316
|
+16,319
|
24,366
|
1,075,904
|
5
|
Испания
|
1,015,795
|
+12,214
|
33,992
|
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