В России за сутки заразились уже больше 16 тысяч человек

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20 октября 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Количество заразившихся в России за одни сутки превысило отметку в 16 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

За сутки в России заразились 16 319 человек. Это рекорд, как второй волны коронавируса, так и всей истории пандемии в нашей стране.

Сейчас на мир обрушилась вторая волна коронавируса. Франция и Великобритания бьет рекорды по количеству новых диагнозов, которые выявляются каждый день.

На прошлой неделе среднесуточное количество новых диагнозов коронавируса увеличилось до 400 тысяч. В начале нынешней недели этот показатель пока упал до 330 тысяч. Но к середине недели ожидается перелом. К пятнице он вырастет, скорее всего.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 40,635,798 +338,352 1,122,761 30,348,243 1 США 8,456,653 +57,327 225,222 5,503,268 2 Индия 7,594,736 +46,498 115,236 6,730,617 3 Бразилия 5,251,127 +15,783 154,226 4,681,659 4 Россия 1,415,316 +16,319 24,366 1,075,904 5 Испания 1,015,795 +12,214 33,992 N/A