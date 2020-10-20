Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки заразились уже больше 16 тысяч человек

, 14:48 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В России за сутки заразились уже больше 16 тысяч человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся в России за одни сутки превысило отметку в 16 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

За сутки в России заразились 16 319 человек. Это рекорд, как второй волны коронавируса, так и всей истории пандемии в нашей стране.

Сейчас на мир обрушилась вторая волна коронавируса. Франция и Великобритания бьет рекорды по количеству новых диагнозов, которые выявляются каждый день.

На прошлой неделе среднесуточное количество новых диагнозов коронавируса увеличилось до 400 тысяч. В начале нынешней недели этот показатель пока упал до 330 тысяч. Но к середине недели ожидается перелом. К пятнице он вырастет, скорее всего.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

40,635,798

+338,352

1,122,761

30,348,243

1

США

8,456,653

+57,327

225,222

5,503,268

2

Индия

7,594,736

+46,498

115,236

6,730,617

3

Бразилия

5,251,127

+15,783

154,226

4,681,659

4

Россия

1,415,316

+16,319

24,366

1,075,904

5

Испания

1,015,795

+12,214

33,992

N/A

В мире

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Нагорного Карабаха начала уничтожать состоящие на вооружении Азербайджана турецкие беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью