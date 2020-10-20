Британская актриса Элизабет Херли посетила Ригу

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20 октября 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Элизабет Херли, globallookpress.com, © face to face

Знаменитая британская актриса Элизабет Херли нанесла визит в Ригу… по работе. То, что Элизабет Херли прибыла в Латвию по рабочим делам – факт. Об этом сама актриса написала в социальных сетях: «Сижу на подоконнике в великолепной Риге. Вторая неделя съемок моего нового фильма».

globallookpress.com, © face to face

Информация о картине скудная: фильм называется The Piper. Как проходят съемки – информации нет. Зато стало известно, что актриса живет в самом центре Риги, в гостинице «Kempinski», а окно ее номера выходят на Латвийский театр Оперы и балета.

globallookpress.com, © face to face

Раз уж актриса в Латвии находится более недели и пребывает в благодушном состоянии, то столица ей понравилась!