Компанию «Башня Федерация» оштрафуют за нарушение указа об удаленке

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20 октября 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ЗАО «Башня Федерация» могут оштрафовать на 300 тыс. руб. за нарушение требования о переводе на удаленный формат работы минимум 30% сотрудников. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.

«Объединением административно-технических инспекций Москвы ведется контроль за соблюдением указа мэра о предоставлении списков граждан, переведенных на удаленную работу. В ходе мониторинга установлено, что ЗАО «Башня Федерация» не предоставило данных списков», - сказал Дмитрий Комаров.

Он отметил, что за данное нарушение юридическому лицу грозит штраф.

«Ответственность за данное нарушение по ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф в размере до 300 тыс. руб.», - добавил инспектор.