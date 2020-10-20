Компанию «Башня Федерация» оштрафуют за нарушение указа об удаленке
20 октября 2020, 13:53[ «Аргументы Недели» ]
ЗАО «Башня Федерация» могут оштрафовать на 300 тыс. руб. за нарушение требования о переводе на удаленный формат работы минимум 30% сотрудников. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.
«Объединением административно-технических инспекций Москвы ведется контроль за соблюдением указа мэра о предоставлении списков граждан, переведенных на удаленную работу. В ходе мониторинга установлено, что ЗАО «Башня Федерация» не предоставило данных списков», - сказал Дмитрий Комаров.
Он отметил, что за данное нарушение юридическому лицу грозит штраф.
«Ответственность за данное нарушение по ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф в размере до 300 тыс. руб.», - добавил инспектор.
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