За сутки в России выявили 16 319 новых случаев заражения коронавирусом
20 октября 2020, 13:44[ «Аргументы Недели» ]
За сутки в России выявили 16 319 новых случаев заражения коронавирусом. Статистику по COVID-19 на 20 октября представил оперативный штаб. На сегодняшний выявлено максимальное число инфицированных вирусом нового типа за сутки за период распространения коронавируса.
Россия обновила антирекорд по COVID-19. Новые заболевшие пациенты появились в 84 российских регионах. Выздоровели и выписаны за сутки 9 704 пациентов. Скончались 269 человек. Отмечается рост заболевших людей. Растет смертность. Накануне скончались 179 человек.
Всего за период распространения коронавируса в нашей стране COVID-19 диагностирован у одного миллиона 431 тысячи 635 человек в 85 регионах.
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