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За сутки в России выявили 16 319 новых случаев заражения коронавирусом

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России выявили 16 319 новых случаев заражения коронавирусом
фото: pixabay.com

За сутки в России выявили 16 319 новых случаев заражения коронавирусом. Статистику по COVID-19 на 20 октября представил оперативный штаб.  На сегодняшний выявлено максимальное число инфицированных вирусом нового типа за сутки за период распространения коронавируса.

Россия обновила антирекорд по COVID-19. Новые заболевшие пациенты появились в 84 российских регионах.
Выздоровели и выписаны за сутки 9 704 пациентов. Скончались 269 человек. Отмечается рост заболевших людей. Растет смертность. Накануне скончались 179 человек.

Всего за период распространения коронавируса в нашей стране COVID-19 диагностирован у одного миллиона 431 тысячи 635 человек в 85 регионах.

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