В Краснодарском крае 25 новых заражённых коронавирусом

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20 октября 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За минувшие сутки, девятнадцатого октября, в Краснодарском крае выявили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В соседней Адыгее — 64.



Пятеро жителей региона скончались от COVID-19, 36 — выздоровели. В Республике Адыгея на поправку пошли 37 пациентов.



Всего за сутки в России выявили 16 319 новых случаев заражения. 269 россиян скончались от опасной инфекции, 9 704 выписаны по выздоровлению, - сообщает ИЦК.