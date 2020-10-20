Сенатор Инна Святенко: Поддерживая социальные НКО, город напрямую помогает москвичам

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20 октября 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Поддерживая социальные некоммерческие организации (НКО), город напрямую помогает москвичам. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Некоммерческие организации, оказывающие социальную поддержку жителям Москвы, эффективно дополняют государственные меры помощи и защиты москвичей, являются тонким и одновременно оперативным инструментом индивидуальной помощи. Именно поэтому помощь таким организациям - это практически прямая помощь людям, а значит, развитие социальных НКО - в интересах Москвы и поддерживается городом», - сказала Инна Святенко.

Одним из способов поддержать и помочь в развитии НКО является конкурс грантов «Москва - добрый город». Конкурс проводится во второй раз: по итогам 2019 года финансовую поддержку города получили 149 организаций, оказывающих услуги 10 тыс. человек.

«Объем каждого из грантов составлял до 20 млн руб. Среди них - десятки НКО, занимающихся помощью людям с инвалидностью, детям и женщинам в сложной жизненной ситуации, пациентам, страдающим редкими заболеваниями. Полученные гранты позволили многим из победивших в конкурсе НКО продолжить существование, а значит, и дальше помогать людям, сейчас - в дни пандемии коронавируса, когда поток пожертвований резко снизился по объективным причинам», - отметила сенатор.

Инна Святенко подчеркнула, что Москва не может себе позволить оставить без помощи наш «третий сектор», индустрию добра.

«Среди победителей прошлого конкурса, например, «Центр лечебной педагогики», разрабатывающий модели системной помощи детям с нарушениями развития. Методики центра позволяют семьям, где есть дети или взрослые с тяжелыми болезнями или инвалидностью, сохранять качество жизни - важность этого трудно переоценить. Размер гранта в прошлом году составил 7 млн руб. Еще один проект исключительной важности - «Ясмогу», это комплексная программа поддержки семей с детьми, рожденными раньше срока, позволяющая компенсировать сложные случаи недоношенности: это и реабилитация, и обучение родителей специфике работы с такими детьми. Фонд получил 5,5 млн руб.», - добавила Инна Святенко.

Кроме них, гранты 2019 года получили, например, инклюзивный клуб садоводства и экокультуры «Планета цветов».

«Его специализация - это воспитание детей с особенностями в гармонии с природой, и благотворительный фонд «Второе дыхание», организовавший систему рециклинга одежды для людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации», - отметила Инна Святенко.

Списки некоммерческих организаций, получивших поддержку Москвы в ходе грантового конкурса, будут опубликованы до 23 ноября.

«Конкурс «Москва - добрый город» продолжается, несмотря на пандемию коронавируса и экономические сложности. Более того, поддержка некоммерческих организаций сейчас становится еще более актуальной. И жителям, и тем неравнодушным людям, которые взяли на себя организацию помощи в наиболее сложных случаях, важно знать, что Москва - за ними, что ни при каких обстоятельствах они не окажутся наедине с трудностями. И город доказывает это на деле», - заключила сенатор Инна Святенко.

Задача конкурса грантов «Москва - добрый город» - поддержка некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере. В конкурсе, грантовый фонд которого в этом году увеличен с 400 до 496 млн руб., участвуют 442 организации - сейчас их заявки проходят стадию экспертной оценки. С 9 по 13 ноября пройдет заседание конкурсной комиссии, по итогам которой назовут имена победителей.