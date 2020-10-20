Пропавшего в Екатеринбурге летчика из Якутска Руслана Валеева нашли мёртвым

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Руслан Валеев

Лётчика из Якутии Руслана Валеева, пропавшего в Екатеринбурге 13 октября, во вторник, 20 октября, утром нашли мёртвым в центре города с травмами. Официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что тело погибшего Валеева обнаружил охранник жилого комплекса на улице Розы Люксембург, за гаражами.

28-летний летчик Руслан Валеев 4 октября приехал с коллегами в Екатеринбург из Якутии в командировку для повышения квалификации. В Екатеринбурге мужчина заболел. Супруга летчика рассказала, что у Руслана поднялась температура, он практически не спал. 12 октября ему стало тяжело дышать и самочувствие сильно ухудшилось, - сообщает портал 66.ru.

В горбольнице № 1, куда Валеев поступил в ночь на 13 октября, поставили диагноз пневмония. Но 13 числа днем Валеев ушел из больницы без документов, денег и рюкзака с вещами. Почти неделю его искали волонтеры отряда «Прорыв», родственники и полицейские. Искавшие его волонтеры и родственники допускали, что Валеев стал невменяем из-за лекарств и не отдавал отчета своим действиям. Родственники опознали Валеева.

По неофициальным данным, основная версия инцидента основана на записях с камер видеонаблюдения: мужчина перелезал через забор, напоролся на штыри, упал и истек кровью.

Оперативники уголовного розыска устанавливают возможных свидетелей и очевидцев случившегося, - сообщает Znak.com.