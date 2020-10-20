Мечтать не вредно. Вредно домечтаться

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

О том, чтобы получать деньги, ничего при этом не делая, люди мечтали всегда. Однако даже самые отчаянные мечтатели вряд ли себе представляют, что сегодня человеческая цивилизация вплотную подошла к той точке, когда регулярная выплата гражданам денег «за просто так» отнюдь не кажется фантастикой (а в некоторых странах мира активно практикуется уже сейчас). Однако приход к идее выплаты денег «по факту существования» вызван вовсе не альтруизмом элит или «взлетом» экономики. Причина – в приближении мощнейшего кризиса в сфере труда и занятости. Уже в ближайшее время рабочие места с регулярной выплатой зарплаты могут перейти в разряд небывалой роскоши, которой хватит далеко не всем.

К развитию по такому сценарию сегодняшнюю ситуацию подталкивает в первую очередь цифровая трансформация экономики, о которой сегодня так много говорят и которую так громко хвалят. Но хороша она будет только «владельцев «заводов, газет, пароходов», которые получат существенное снижение издержек за счет автоматизации и внедрения искусственного интеллекта. Для остальных всё далеко не так радужно. По подсчётам российских экспертов, в ближайшие несколько лет 40% трудоспособных россиян могут оказаться «на обочине» активной хозяйственной деятельности. Дальше срабатывает простейшая цепочка: нет работы – нет денег у населения – нет поступления средств в экономику через покупки и траты. А это значит, что во избежание тотального коллапса деньги людям неизбежно придётся дать просто так. Для этой выплаты у экономистов уже есть название – Безусловный Базовый Доход (БДД), который и станет многовековой мечтой, сбывшейся не от хорошей жизни.

Наше прошлое и настоящее изобилуют такими «мечтами». Однако хороши они лишь о того момента, пока не начали сбываться: на практике из их деталей вылезает такой дьявол, что люди бы и рады «открутить назад», но уже не получается. Речь не только о БДД: в этом ряду стоят и та же идея цифровизации экономики, поставившей мир на грань тотальной безработицы, и повсеместное распространение «умных» поисковых систем, которые анализируют поведение человека в Интернете и фактически формируют за него его запросы, постепенно исключая необходимость думать самостоятельно.

О том, куда ведут человечество подобные мечты, подробно рассказывается в книге экономиста и визионера Игоря Диденко «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем», которая вышла в издательстве «Аргументы Недели». Разговор с читателем, который ведет автор, получается жестким и честным. Однако вдумчивый читатель явно получит удовольствие и от неожиданных вопросов, и от нестандартных ответов, и от множества интереснейших фактов. Словом, тем, кто не боится задумываться о будущем, книга к прочтению обязательна.