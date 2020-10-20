Петербургский подросток с ДЦП зарабатывает себе на экзоскелет

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Валентин Шанович из Санкт-Петербурга очень оптимистичный молодой человек. Из-за ДЦП парень лишён возможности самостоятельно передвигаться. Проблему мог бы решить экзоскелет, но он стоит почти 4 миллиона рублей. Подросток понял, что цель его жизни заключается в заработке на экзоскелет. Для этого он начал продавать шёлковые платки, расписанные ручным способом.



Юному мастеру процесс даётся не легко, так как рисовать приходится только левой рукой, так как правая рука сильно парализована. Иногда к творческому процессу подключаются мама и младшая сестра. Парень подсчитал, что для накопления недостающей суммы ему потребуется продать около 3800 платков. Валентин даже не сомневается в достижении своей цели. На его странице в Instagram уже несколько десятков тысяч подписчиков. Люди поддерживают парня, восхищаются его талантом. Одна из подписчиц написала: «Платок бесподобный. Пусть мечта будет реализована. Твоему мужеству можно только позавидовать».



Когда о Валентине сняли сюжет журналисты, парень стал популярным мастером. Теперь ему не приходится искать покупателей на платки. За шедеврами искусства уже образовалась очередь. Работы Валентина может приобрести любой человек. Достаточно ввести в социальных сетях хештег: #платокотвалентина.



