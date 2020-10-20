Битва за место: застройщик проиграл суд Хабаровской гордуме

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

«Аргументы недели» продолжают следить за судьбой участка по улице Дикопольцева рядом с парком «Динамо» - того самого, где с 1940-х годов стояли бараки, а теперь горожане стараются не допустить там возведение очередного жилищного комплекса.

Первый бой можно считать выигранным горожанами. 19 октября Арбитражный суд Хабаровского края вынес решение, которым отказал в удовлетворении требований застройщика ООО «Дальвостокстрой» об отмене решения Хабаровской городской думы. Об этом сообщил председатель гордумы Михаил Сидоров.

- С момента последней моей публикации о поиске граждан, принимавших участие в публичных слушаниях, мне и коллегам поступили сотни сообщений со словами поддержки и готовностью оказать всю необходимую помощь. Всем коллегам - депутатам, отстаивавшим интересы горожан! – сказал Михаил Сидоров и напомнил, что за застройщиком сохраняется право обжалования решения в суде вышестоящей инстанции.

История вопроса

ООО Специализированный застройщик «Дальвостокстрой» в августе подал в суд. Напомним, что в 2015 году компания в результате аукциона получила этот участок, на котором обязалась снести и расселить бараки. После этого застройщик мог использовать территорию под возведение одного из 37 разрешенных по закону объектов. Ограничение обусловлено тем, что это место попадает под общественно-рекреационную зону Р-3, на которой можно строить много чего, но только не жилые дома. Однако после того, как «Дальвостокстрой» выполнил часть контракта, снеся и расселив бараки, он после подсчитал затраты и решил, что возводить ему разрешенные санатории, интернаты, тренировочные базы, спортивные клубы, места для пикников или что-то еще из разрешенного списка невыгодно, а выгодно – только жилищный комплекс.

- Мы предлагаем список разрешенных видов деятельности в зоне Р-3 дополнить малоэтажной, средней этажности и многоэтажной жилой застройкой, - говорил на заседании муниципального парламента глава департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска Сергей Сергейчук.

Категорически против многоквартирных домов в зоне Р-3 оказались представители «Справедливой России». Депутат гордумы от «СР» Мария Огненная инициировала сбор подписей против изменения списка разрешенного строительства в общественно-рекреационной зоне. Именно эти подписи и были представлены 19 октября Михаилом Сидоровым на заседании суда.

Ответчиком выступала Хабаровская городская дума. В числе третьих лиц был, отметим, Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, а также градоначальник краевой столицы Сергей Кравчук.

- 19 октября Хабаровская городская дума выиграла суд! Сейчас мы ждем мотивированного решения суда, оно будет через пять рабочих дней. Очень хочется посмотреть, какая будет мотивировка. Потому что, скорее всего, застройщик на этом не остановится. Я полагаю, что будет апелляция. Но мы и дальше будем отстаивать свои права. Когда мы готовились к суду вместе с юристом, нашли очень много интересных моментов. В том числе и определения Верховного суда по аналогичным делам, а также нормативные документы. Потому, уверена, в случае апелляции нам будет, на что опираться. Мы готовы к апелляции! – заявила Мария Огненная.

О том, что зона близ «Динамо» - не место для многоэтажек, говорили и депутаты, и эксперты-урбанисты, и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. В ходе первого заседания Народного совета он признался, что сам прошел пешком вдоль спорного участка и убедился в правоте гордумы: менять регламент и дополнять список разрешенных в Р-3 объектов строительства не нужно.

Отметим, что глава городской думы Михаил Сидоров указывал на хитрость, которую проявил застройщик при заключении контракта:

- Это центр города, земля здесь буквально золотая. Но поступили по-хитрому. Выходит, что компания получила земельный участок за небольшую сумму денег. Хотя стоит отдать должное, они выполнили условия, расселили жителей и потратили на это более 100 миллионов рублей. Но застройщик изначально был согласен на строительство разрешенных на данной территории видов сооружений, — объяснил спикер гордумы.

Он неоднократно указывал на то, что правила землепользования менять можно лишь в том случае, когда горожане сами выскажутся за это. Но хабаровчане уже высказали свое решительное «нет» - в том числе и через те самые подписи, которые представила в гордуму (а копии – в краевое правительство) «Справедливая Россия».