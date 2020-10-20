Свободно свыше 17% коечного фонда в ковидных госпиталях Кубани

На сегодняшний день в 23 ковидных госпиталях Краснодарского края имеется 4 859 мест.
Медучреждения справляются с нагрузкой, свыше 17% коечного фонда свободно. Имеются все необходимые лекарства и аппаратура. При необходимости Минздрав края готов увеличить количество мест для больных коронавирусом пациентов до 5 920.
По сообщению ведомства, резкого роста и вспышек заболеваемости нет. Лечением заражённых новой инфекцией занимаются более трёх тысяч медицинских работников: более семисот врачей, свыше полутора тысяч медработников среднего звена и почти тысяча человек младшего медицинского персонала, — передаёт пресс-служба краевой администрации.
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