В Миассе появился новый томограф

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20 октября 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото «Миасский рабочий»

Приемно-сортировочное отделение и кабинет томографии открыты на базе городской больницы № 2 Миасса.

Как сообщил «Миасский рабочий» рентгеновский компьютерный томограф получен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Изначально предполагалось, что на нем будут обследовать пациентов с онкологическими заболеваниями, но из-за сложившейся ситуации принято решение использовать томограф для пациентов с подозрением на коронавирус.

Заместитель главного врача по медицинской части Сергей Сахаров пояснил, что приемно-сортировочное отделение было организовано в очень сжатые сроки. Для это пришлось разделить учреждения на зоны, сделать отдельный вход, оборудовать пандус.

По словам медика, раньше миассцев отправляли на КТ в соседний Златоуст. Конечно, это создавало немало трудностей. Теперь в Миассе принимают не только жителей города, но и пациентов из Чебаркуля и Карабаша. Их доставляют бригады скорой и неотложной помощи, некоторые приходят самостоятельно. Сергей Сахаров подчеркнул, что никому не было отказано в проведении исследования.

Новый томограф и приемное отделение начали работать с субботы. Ежедневно специалисты принимают около 80 человек. До 14 часов на томографе проводят обследования пациентам, которые проходят лечение в стационаре, а с 14.00 до 21.00 – с подозрением на COVID-19. После этого проходит генеральная уборка, с 22.00 – принимают экстренных больных, в том числе и с различными инфекциями.