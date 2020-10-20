«Сбер» готовится продавать информацию о перемещениях и покупках россиян

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20 октября 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

супермаркет, фото: pixabay.com

«Сбер» готовится продавать информацию о расходах россиян и о том, где деньги были потрачены. Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» банка, сообщил о планах «Сбера» связать данные о транзакциях россиян с их местоположением и продавать бизнесу и властям аналитику о том, как они передвигаются и расходуют деньги.

Эта информация, как ожидается, будет способствовать решениям об открытии магазинов и развитию городов.

Информацию также можно будет использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах, например, как жители перемещаются между городом и пригородом, для городского и транспортного планирования.

В «Сбере» заверили, что информация будет обезличена, поэтому личные данные клиентов кредитной организации не попадут злоумышленникам.