«Сбер» готовится продавать информацию о перемещениях и покупках россиян
20 октября 2020, 10:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
«Сбер» готовится продавать информацию о расходах россиян и о том, где деньги были потрачены. Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» банка, сообщил о планах «Сбера» связать данные о транзакциях россиян с их местоположением и продавать бизнесу и властям аналитику о том, как они передвигаются и расходуют деньги.
Эта информация, как ожидается, будет способствовать решениям об открытии магазинов и развитию городов.
Информацию также можно будет использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах, например, как жители перемещаются между городом и пригородом, для городского и транспортного планирования.
В «Сбере» заверили, что информация будет обезличена, поэтому личные данные клиентов кредитной организации не попадут злоумышленникам.
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