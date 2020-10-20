Власти Ирландии продлевают карантин из-за коронавируса до декабря

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20 октября 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Правительство Ирландии приняло решение поднять до максимального уровень эпидемиологической опасности по всей стране, ужесточив карантинные ограничения. В частности, принято решение ввести в стране шестинедельный карантин из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Новый режим начнет действовать с 21 октября. Об этом сообщил телеканал RTE по итогам состоявшегося в понедельник заседания правительства.

Данное решение принято на фоне роста числа инфицированных, а также случаев госпитализации и количества пациентов в палатах интенсивной терапии, уточнил канал. Пятый уровень эпидемиологической опасности начнет действовать со среды и продлится шесть недель, после чего будет осуществлена оценка ситуации и принято решение о дальнейших действиях.

Действующий в Ирландии с 15 сентября национальный план по борьбе с коронавирусной инфекцией предполагает оценку ситуации во всех административных территориях по пятибалльной шкале (от первого, наиболее безопасного уровня до пятого, предполагающего жесткий карантин). Однако в отличие от режима, действовавшего в Ирландии с марта по май, при нынешнем карантине останутся открытыми детские сады, школы и строительные объекты. Социальная жизнь граждан будет регулироваться согласно модели "социального пузыря", положительно зарекомендовавшей себя в Новой Зеландии. Ирландцам предписано ограничить контакты близким семейным кругом, к которому можно добавить лишь людей, помогающих в уходе за больными, стариками и детьми.

На острове будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекращена работа парикмахерских, салонов красоты, фитнес- и спортивных клубов. Лишь профессиональные спортсмены и дети в возрасте до 15 лет смогут продолжать тренировки в прежнем режиме с соблюдением требований социального дистанцирования. Предприятия общепита, включая пабы, смогут продавать лишь еду и напитки навынос либо в форме доставки на дом. Передвижение граждан будет разрешено лишь в радиусе 5 км от дома.

Согласно последней сводки Минздрава Ирландии, в воскресенье в стране зафиксировано 1 283 новых случая инфицирования коронавирусом, что повысило общую статистику за весь период эпидемии до 49 962 человек. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом возросло за последние 4 недели с 75 до 298. Три человека умерли за последние сутки вследствие COVID-19 - на сегодняшний день эпидемия унесла жизни 1 852 ирландцев.