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20 октября 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото из архива редакции

Южный Урал модернизирует систему образования. Делается это с учетом самых современных требований организации учебного процесса, а также опираясь на реальные потребности территорий. Как идет процесс в различных муниципалитетах, оценил губернатор региона Алексей Текслер.

Глубинке нужны учителя

В этом году в Челябинской области начала реализовываться программа «Земский учитель». В сельские школы и школы малых городов до конца 2020-го должны приехать 92 педагога. Они получат материальную поддержку в размере 1 млн рублей, если примут решение о смене места жительства.

Тема была поднята губернатором в ходе областного совещания с главами муниципальных образований. Как было озвучено, в рамках программы к работе уже приступили 53 учителя, еще по 8 педагогам в настоящий момент заключаются трудовые договоры. По остальным вакансиям продолжаются конкурсные отборы.

«Земский учитель» — важнейшая программа, — заострил внимание глав муниципалитетов Алексей Текслер. — На местах сегодня действительно не хватает учителей, особенно это касается небольших населенных пунктов. Эта программа должна решить проблему».

Губернатор обратил внимание, что до конца года осталось несколько месяцев, а треть вакансий до сих пор не востребованы! Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов лично заняться этой программой. Также более активно включиться в реализацию программы поручено министерству образования. «Все 92 вакансии мы должны закрыть до конца года», – подчеркнул Алексей Текслер.

Работа над инфраструктурой

Надо отметить, что «Земский учитель» не единственная программа, за счет которой муниципалитеты получают возможности для развития системы образования у себя в территориях. Чтобы вести учебный процесс на современном уровне, образовательным учреждениям Южного Урала необходимо совершенствоваться и инфраструктурно. Движение в этом направлении в Челябинской области идет постоянно, областные власти придают инфраструктурным вопросам особое значение.

Так, в рамках регионального проекта «Современная школа», целью которого является создание новых мест в общеобразовательных организациях, в 2020 году введено в эксплуатацию здание школы на 1000 учащихся в Магнитогорске. Также уже известно, что в 2021 - 2022 годах Челябинская область получит субсидию из федерального бюджета на строительство школы на 500 мест в поселке Кунашак. Всего в регионе началось строительство еще 8 образовательных объектов.

В рамках другого регионального проекта, направленного на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, за пять ближайших лет будет обновлена материально-техническая база 25 из 50 существующих коррекционных школ.

Кроме того, в регионе в этом году был проведен ремонт четырех спортивных залов и оборудовано пять открытых плоскостных спортивных сооружений в общеобразовательных организациях, которые расположены в сельской местности и малых городах. Делалось это в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Уже известно, что в ближайшие два года средства федерального и областного бюджетов будут направлены восьми муниципальным образованиям на ремонт четырех спортивных залов и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 10 открытых плоскостных спортивных сооружений.

Новые направления

Стоит обратить внимание еще на один образовательный тренд в нашем регионе. В Челябинской области сейчас активно создаются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В сентябре такие открылись в 32 школах в сельской местности и малых городах 27 муниципальных образований региона.

«Приобретенное в рамках мероприятия оборудование должно эффективно использоваться не только самими «Точками роста», но и способствовать повышению качества образования в школах всего муниципального образования, — заявил руководитель минобра Александр Кузнецов. — В текущем году на эти цели было направлено почти 36 млн рублей. Работу по открытию таких центров продолжим и в следующие годы».

В плановом режиме в регионе идет и процесс создания новых мест дополнительного образования детей. Через четыре года, к концу реализации национального проекта, уровень доступности и охвата дополнительным образованием должен достичь 80%. Отметим, что в 2020 году в Челябинской области создано 4985 новых мест дополнительного образования детей.

Проект, на который делается большая ставка, — детские технопарки «Кванториум». Они создаются в населенных пунктах с численностью населения более 50 тысяч человек. Напомним, первые два «Кванториума» в регионе открылись в Челябинске и Магнитогорске еще в 2018 году. В 2019 - 2020 учебном году на базе шести пилотных общеобразовательных организаций Челябинска и Магнитогорска апробируется модуль образовательной программы области «Технология» для обучающихся 6 – 8-х классов. В 2021 году планируется открытие детского технопарка в городе Троицке, в 2022 году – в Златоусте и Копейске.

Под уже существующие детские технопарки приобретаются мобильные «Кванториумы». Они обеспечат реализацию программ допобразования поэтапно во всех муниципалитетах.

Но и это еще не все. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создаются центры цифрового образования детей «IT-куб». С 2019 года такой функционирует в Миассе. В сентябре состоялось открытие центра цифрового образования в Южноуральске. За два последующих года планируется открыть еще пять «IT-кубов»: в 2021 году – в Сатке, в 2022 году – в Магнитогорске, Челябинске, Кыштыме и Снежинске.