В Челябинской области в рамках проекта «Жилье» введено более одного миллиона квадратных метров жилья

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20 октября 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Елена Татьянина ]

Новостройки сейчас появляются во многих городах региона. На фото Алексей Текслер инспектирует жилищное строительство во

В Челябинской области опережающими темпами идет выполнение ряда программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Эта информация прозвучала в ходе совещания с уральскими губернаторами, которое провели полпред президента в УрФО Николай Цуканов и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Как сообщил губернатор Алексей Текслер, выступая на совещании, в Челябинской области в настоящий момент реализуются три региональных проекта в рамках данного нацпроекта: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день в рамках проекта «Жилье» в регионе введено более одного миллиона квадратных метров жилья, что на 14% больше, чем в прошлом году к аналогичному периоду. И все говорит о том, что этот показатель увеличится до конца года.

Власти делают немало для того, чтобы простимулировать региональные жилищные программы. Например, с этой целью в Челябинске строится школа на 1100 мест, на ее возведение было выделено 265 млн рублей. Ее появление несомненно сделает жизнь челябинцев в новых микрорайонах более комфортной и подстегнет здесь строительство новых домов.

Однако останавливаться на достигнутом никто не собирается. Сейчас Челябинская область направила заявку в Минстрой России с просьбой выделить дополнительное финансирование на 2021 год на реализацию семи проектов в рамках программы стимулирования региональных жилищных программ.

Борьба с ветхостью

Одной из точек роста нацпроекта связана с расселением людей из ветхоаварийного жилья. Сейчас общая площадь аварийного жилья в регионе составляет 350 тысяч квадратных метров. Определена задача по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» до 1 сентября 2025 года расселить более 188 тысяч квадратных метров аварийного жилья, которое признали таковым до 1 января 2017 года.

В настоящий момент расселение в регионе идет в опережающем темпе. В рамках национального проекта в 2020 году было предусмотрено расселение людей с 22 тысяч квадратных метров, но на Южном Урале этот показатель уже перевыполнен: расселены жители с 26 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а до конца года расселят еще с 12 тысяч. Таким образом плановый показатель будет перевыполнен на 70%.

«Это в том числе благодаря выделению средств из регионального бюджета, — заявил Алексей Текслер. — Около одного миллиарда дополнительных средств мы выделили, чтобы программу вести более интенсивно. Готовы решать дополнительные задачи. Тема аварийного жилья крайне актуальна».

Челябинская область готова продолжить расселение с опережением установленных показателей, если на федеральном уровне будет принято решение о переносе финансирования с 2023 - 2024 на 2021 - 2022 годы, то регион на два года раньше завершит программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Комфорт в среде

Что касается третьего блока нацпроекта, здесь тоже работа спорится. На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» региону направлено 1,5 млрд рублей. Средства были перераспределены во все 43 муниципалитета на благоустройство 209 дворовых и 227 общественных территорий.

Отметим, что все эти объекты были определены через общественное обсуждение с южноуральцами. Использовалась для этого электронная платформа «Активный житель 74».

В настоящий момент объем выполнения работ составляет 90%. Кроме того, уже сформированы адресные перечни дворовых и общественных территорий на 2021 год. По итогам общественных обсуждений в будущем году будут благоустроены 130 дворов и 130 общественных пространств.