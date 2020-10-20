Вся Тува осталась осталась сегодня без света из-за аварийного отключения

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20 октября 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Вся Тува осталась осталась во вторник, 20 октября, днем без электроэнергии из-за аварийного отключения. Власти республики пообещали, что свет подадут в течение часа.

В пресс-службе мэрии Кызыла сообщили, что "из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220 кВ вся республика обесточена". По данным властей города, идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл. "В течение часа должны включить всех потребителей! Просим сохранять спокойствие!", - объявили жителям республики.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол в соцсетях написал, что энергосбой произошел, когда специалисты "Россетей" пытались перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика - аварийное отключение. "Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу", - написал Кара-оол.

По его данным, электроснабжение вернется в течение часа, в больницах и теплоцентралях запасные дизельные станции в абсолютном большинстве включились.