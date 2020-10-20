Власть и общество против вируса

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20 октября 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Елена Татьянина ]

Губернатор Алексей Текслер лично контролирует на каждом этапе строительство новой инфекционной больнице под Челябинском.

Система здравоохранения Челябинской области делает все, чтобы люди знали, что в случае болезни помощь к ним обязательно придет. Такое заявление сделал губернатор региона Алексей Текслер в ходе прошедшего на прошлой неделе заседания оперативного штаба, на котором оценивалась санитарно-эпидемическая обстановка в Челябинской области, а также готовность системы здравоохранения, образования и социальной сферы к осенне-зимнему периоду во время пандемии.

Для нагрузки есть резерв

Здравоохранению в Челябинской области всегда уделялось особое внимание, а с начала пандемии оно многократно возросло, подчеркнул Алексей Текслер, открывая заседание оперативного штаба. Сегодня регион столкнулся вместо со всей страной и миром с очень серьезным вызовом. В сентябре - октябре произошел рост заболеваемости коронавирусом. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано уже более 18 тысяч заболевших, сейчас получают лечение несколько тысяч человек южноуральцев.

«Понимаю вашу тревогу за свое здоровье, здоровье близких и родных. Знаю о проблемах, которые есть, — обратился к южноуральцам Алексей Текслер. — У нас в разы увеличилось количество вызовов скорой помощи, обращений граждан в медицинские учреждения. Мы анализируем ситуацию, принимаем меры, исходим из интересов большинства при принятии решений. Наша система здравоохранения делает все, чтобы люди знали, что в случае болезни помощь придет. Мы открыли достаточное количество коек, приняли решение бесплатно выдавать лекарства не только в больницах, но и при лечении амбулаторно, на дому. Разделили потоки между скорой и неотложной помощью, организовали работу такси для возможности приехать на КТ из дома без вызова скорой. Уделяем внимание врачам и другим медработникам, работающим с нагрузкой».

По мнению губернатора, сегодня необходимо работать над повышением качества оказания медицинской помощи, усиливать амбулаторно-поликлиническое звено, наращивать мощности системы здравоохранения. Важно соответствовать возросшим требованиям и ожиданиям людей, также нужно усилить информационное взаимодействие с населением. Особые усилия сейчас должны быть сосредоточены на профилактической работе, в частности, на проведении вакцинации.

Среди приоритетных мер, которые глава региона ставит перед службами: обеспечение запаса лекарственных препаратов, тестов, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты; сохранение резерва специализированных коек; соблюдение мер безопасности в детских садах, школах, вузах. По словам Алексея Текслера нужно также обеспечить всем необходимым для сохранения здоровья граждан старшего поколения, в том числе проживающих в закрытых коллективах.

Не терпеть нарушителей

При этом власти прекрасно понимают, что в борьбе с распространением опасной инфекции без поддержки со стороны граждан не обойтись. Должно понимать это и само общество.

Алексей Текслер призвал южноуральцев соблюдать предписанные Роспотребнадзором правила поведения в общественных местах (носить маски в помещениях, в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию), представителей надзорных органов — усилить контрольные мероприятия за соблюдением мер профилактики. В ближайшее время для информирования населения, в том числе для бесплатной раздачи масок, привлекут волонтеров. А самое главное, по мнению губернатора, в обществе должно сформироваться нетерпимое отношение к тем, кто необходимые меры профилактики игнорирует.

География болезни

Как доложила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, Челябинская область на конец прошлой недели занимала 16-ю строчку среди регионов по числу заболевших COVID-19, коэффициент распространения инфекции составлял 1,01. Резервный коечный фонд был на уровне 35%.

Прирост заболеваемости начался с 21 сентября. В настоящий момент по числу заболевших лидируют крупные города — Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс. Главная особенность всех этих территорий — высокая плотность населения. Процент прироста заболеваемости отмечается и в Копейском, Пластовском, Ашинском и Снежинском городских округах, Коркинском районе. По данным, озвученным на оперативном штабе, меньше всего болеют новым типом коронавируса в Уйском, Увельском районе и Карабаше. И это неудивительно: в этих территориях достаточно низкая плотность населения.

Ирина Гехт заявила, что временный иммунитет в регионе имеют порядка 30% населения. Медицинские службы делают все, чтобы максимально оперативно выявлять носителей вируса. В сутки южноуральские лаборатории проводят по 6,5 - 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

Болезнь южноуральцы переносят по-разному. Так, по данным, озвученным на оперативном штабе, 25% заболевших переносят ее бессимптомно, у более 30% наблюдается легкое течение, у около 30% – среднее или тяжелое. По словам первого вице-губернатора, всего ковидной пневмонией с начала пандемии в регионе заболели свыше 6900 человек, из них на конец прошлой недели почти 5300 уже были выписаны.

Тем временем ситуацию по ОРВИ и гриппу руководитель регионального Роспотребнадзора Анатолий Семенов охарактеризовал как неэпидемическую. Отмечается сезонный подъем ОРВИ, но случаев гриппа пока не выявлено. Что касается коронавируса, то, по данным анкетирования, которое проводило ведомство среди заболевших новой инфекцией, люди чаще всего называли местом возможного заражения магазины и общественный транспорт.

«На самом деле это уже доказано и жизнью, и опытом, — говорит Анатолий Семенов. — Есть пример Чечни, Татарстана, где 96% населения носят маски, и там заболеваемость самая низкая на сегодняшний день. Поэтому маска – это самый эффективный и доступный инструмент для каждого гражданина. Поэтому я рекомендую усиление масочного режима, дезинфекцию как в быту, так и на производстве. По возможности Роспотребнадзор рекомендует вывод на дистант сотрудников, которые могут работать удаленно».

Концентрация сил и ресурсов

Распространение коронавируса потребовало от южноуральских властей и концентрации ресурсов. Так, свыше 4 миллиардов рублей (из них почти один миллиард из областного бюджета) было направлено на стимулирующие выплаты медикам, работающим с ковид-пациентами. Число получателей стимулирующих выплат за март - сентябрь составило 17 618 человек.

Как подчеркнула директор территориального ФОМС Агата Ткачева, затраты на медицину из-за коронавируса серьезно увеличились: «Исчерпаны плановые объемы на компьютерную томографию за счет роста КТ легких, но помог бюджетный трансфер. Возник тариф на ПЦР-диагностику впервые, также впервые возникла госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией по совершенно другой системе оплаты».

В связи с этим, считает губернатор Алексей Текслер, необходимо проработать с федеральным центром вопрос компенсации выпадающих доходов: объемы медицинской помощи из-за пандемии возросли, эти расходы не были изначально заложены в бюджете ТФОМС.

Как отметил Алексей Текслер региону удалось мобилизовать ресурсы здравоохранения, был увеличен коечный фонд госпитальных баз (до 5,5 тысячи коек, около 500 на конец прошлой недели находились в резерве), сохранив предоставление плановой медицинской помощи. В настоящий момент в области строится новая инфекционная больница, медицинские учреждения обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Медики получают доплаты за работу с ковид-пациентами, в ближайшее время бесплатно получат лекарства люди, которые лечатся амбулаторно. По итогам заседания областному минздраву было поручено проработать решение вопроса по укомплектованию кадрами службы скорой медпомощи, а также перезапустить работу телефонов горячей линии. «Важно, чтобы любой житель области мог дозвониться и получить необходимую информацию», - заявил глава региона.