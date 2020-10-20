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Возраст права владения оружием в России предложили изменить

, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

Возраст права владения оружием в России предложили изменить
ружье, фото: pixabay.com

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с предложением повысить возрастной ценз для владельцев охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Владеть таким оружием могут 18-летние молодые люди, у которых нет опыта военной службы. Они не всегда психологически зрелые, чтобы ответственно относиться к владению оружием, считает Курдесов. В его письме на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева предлагается повысить возраст, необходимый для получения права на приобретение охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны до 21 года, сообщает RT. Такой возрастной ценз уже действует в отношении тех, кто приобретает гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения.

НС

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