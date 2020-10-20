Эколог Александра Аставина скончалась в квартире в Москве после укуса осы

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

оса, фото: pixabay.com

Эколог, представитель московского отделения "Партии зеленых" Александра Аставина скончалась в своей квартире в Северном Измайлово после укуса осы. 39-летняя женщина погибла в понедельник, 19 октября, утром.

По данным mk.ru, вчера утром Аставина разговаривала по телефону со своим знакомым. Во время разговора эколог захотела пить, выбрала сок и и не заметила спрятавшуюся в упаковке напитка осу.

Аставина успела сказать своему собеседнику об укусе осы и вскоре сказала, что ей становится плохо. Буквально через минуту связь прервалась.

Знакомый эколога пытался перезвонить ей. После безуспешных попыток поехал домой к женщине. Квартира оказалась запертой, и никто не открывал дверь. Мужчина вызвал полицию, МЧС и "скорую помощь". Дверь пришлось вскрывать. Попав в квартиру, женщину обнаружили мертвой в одной из комнат.

Мужчина рассказал, что Александра не жаловалась на аллергию или какие-то проблемы со здоровьем, но около года назад она лечилась после сердечного недомогания. Медики установят причину смерти женщины.