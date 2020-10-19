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Жители Копейска подарили медведю Малышу 300 кг. лакомств

, 21:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Жители Копейска подарили медведю Малышу 300 кг. лакомств
Фото Александра Васильева

Инициатором акции выступил зоозащитник Александр Васильев.

Историю косолапого южноуральцы узнали весной этого года. Тринадцать лет медведь по кличке Малыш жил в клетке у придорожного кафе «Берлога» Саткинского района, но внезапно его хозяин умер. Зоозащитники, беспокоившиеся его судьбе медведя, обратились за помощью к губернатору. Было принято совместное решение оставить животное на этом месте, ведь выжить в лесу он не сможет. Хозяева кафе обещали заботиться о медведе. В августе Алексей Текслер навещал мишку.

Сегодня стало известно, что жители Копейска отправили косолапому целый прицеп лакомств! Это мясо, рыба, творог, овощи и фрукты.

По словам зоозащитника Александра Васильева, организовать сбор продуктов для мишки его попросили волонтеры. Он бросил клич – и многие жители города откликнулись на него.

«Мы договорились с сотрудниками кафе, что, если будут возникать какие-то проблемы, нужна будет помощь, ни смогут вновь обратиться к жителям города», - цитирует Александра Васильева «Копейский рабочий».

 