Жители Копейска подарили медведю Малышу 300 кг. лакомств

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19 октября 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Александра Васильева

Инициатором акции выступил зоозащитник Александр Васильев.

Историю косолапого южноуральцы узнали весной этого года. Тринадцать лет медведь по кличке Малыш жил в клетке у придорожного кафе «Берлога» Саткинского района, но внезапно его хозяин умер. Зоозащитники, беспокоившиеся его судьбе медведя, обратились за помощью к губернатору. Было принято совместное решение оставить животное на этом месте, ведь выжить в лесу он не сможет. Хозяева кафе обещали заботиться о медведе. В августе Алексей Текслер навещал мишку.

Сегодня стало известно, что жители Копейска отправили косолапому целый прицеп лакомств! Это мясо, рыба, творог, овощи и фрукты.

По словам зоозащитника Александра Васильева, организовать сбор продуктов для мишки его попросили волонтеры. Он бросил клич – и многие жители города откликнулись на него.

«Мы договорились с сотрудниками кафе, что, если будут возникать какие-то проблемы, нужна будет помощь, ни смогут вновь обратиться к жителям города», - цитирует Александра Васильева «Копейский рабочий».