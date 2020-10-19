«Студию маникюра Лены Лениной» могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

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19 октября 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19 в «Студии маникюра Лены Лениной» в центре Москвы, салону грозит закрытые сроком до 90 суток. Об этом журналистам сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

«Сегодня мы совместно с инспекторами ОАТИ были в «Студии маникюра Лены Лениной» по адресу: Лубянский проезд, д. 27, стр. 1. В ходе обследования были выявлены следующие нарушения: нарушение дезинфекционного режима, не в полном объеме осуществляется дезинфекция воздуха, имеются два бактерицидных облучателя, которые могут обрабатывать площадь 20 кв. м, однако площадь салона красоты составляет 60 кв. м. Также было выявлено нарушение дезинфекционного режима в части обработки поверхностей, используется мягкая мебель, которая не подлежит обработке. В салоне имеется дезинфицирующее средство, однако сотрудник, который осуществляет приготовление этого раствора, не владеет правилами приготовления и использования дезсредств», - сказала Елена Калугина.

Она отметила, что за выявленные нарушения ИП грозит штраф до 150 тыс. руб. или административное приостановление деятельности по решению суда на срок до 90 суток.