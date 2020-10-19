В Челябинской области запустят еще одну горячую линию по коронавирусу

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Такое решение было принято Алексеем Текслером после жалоб южноуральецев на невозможность дозвониться на действующую прямую линию.

В настоящий момент новую линию тестируют. Как отметила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт, специалисты, которые будут отвечать на звонки, смогут переключить южноуральцев на ту или иную поликлинику.

«Если пациент не может дозвониться до медицинской организации, его перенаправят на единый номер, после чего переключат на ту медицинскую организацию, куда он изначально пытался дозвониться», — сказала Ирина Гехт.

Напомним, решение об организации горячей линии было принято губернатором Челябинской области Алексеем Текслером после многочисленных жалоб жителей региона. Тогда губернатор поручил минздраву решить этот вопрос, потому что южноуральцы должны получать своевременные ответы на свои вопросы.