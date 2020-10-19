Сенатор Рязанский поддержал выделение еще 35 млрд рублей на поддержку безработных в России

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19 октября 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

рубли, pixabay.com

Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил в ходе беседы с журналистами решение правительства РФ выделить на поддержку безработных дополнительно 35 млрд руб.

Сенатор заметил, что увеличение числа безработных в России – тревожное для правительства явление, вследствие чего оно должно адекватно реагировать на этот процесс. Прежде всего, следует увеличивать количество пособий, а также их размер.

В беседе с RT Валерий Рязанский заметил, что повышение суммы на "эту очень важную жизненную составляющую" – правильно. Сенатор добавил, что задачей служб занятости является не только выплата причитающихся пособий, но и организация соответствующих профилактических работ, связанных с перепрофилированием, переподготовкой граждан, а также решением вопроса повышения квалификации людей.