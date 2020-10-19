В Челябинской области увеличивают количество госпитальных баз

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Лечить COVID-19 будут в горбольнице № 8, терапевтическом корпусе горбольницы № 1, в Троицке и Октябрьском районе.

Об этом сообщила сегодня первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, в ГКБ № 8 будет развернуто 725 коек для больных коронавирусом.

В выходные была открыта база в Троицке, госпитальная база в Октябрьском районе будет принимать пациентов для долечивания.

Кроме того, сегодня стало известно, что терапевтический корпус горбольница № 1 будет полностью перепрофилирован под лечение больных с ковидом. На сайте медучреждения отмечено, что в ГКБ № 1 откроется терапевтическое отделение № 3 для экстренных больных. Оно размещается в помещении бывшего приемного покоя ЛОР-отделения. Врачи-оториноларингологи будут принимать больных в ГКБ № 6 ( по средам), дорожная клиническая больница (по пятницам) и областная больница (по понедельникам и субботам). В ГКБ №6 и ГКБ № 8 перенаправят и пациентов офтальмологического отделения.

В начале ноября примет первых пациентов и новая инфекционная больница в поселке «Малая Сосновка». В настоящий момент работы завершены на 96%.