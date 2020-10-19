Кубань в тройке самых перспективных регионов РФ по мнению международных компаний

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19 октября 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По итогам ежегодного опроса иностранного бизнеса в России Краснодарский край попал в тройку самых перспективных регионов РФ.



Исследование проводилось среди шестидесяти двух компаний, сорок девять организаций — участницы Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Опрос проводила компания "EY" в августе-сентября 2020. Подавляющее большинство участников - бизнесы из Штатов - компании Mars, PepsiCo, The Coca-Cola Co и другие.



Более 90 процентов компаний-участниц опроса сообщили, что Россия для них - один из стратегических рынков. Также свыше половины заявили о намерении расширить своё присутствие в стране, - передаёт пресс-служба краевой администрации.



К вопросу о региональном развитии респонденты назвали Краснодарский край одним из трёх самых перспективных регионов страны.



Как отметил заместитель губернатора Александр Руппель, Кубань готова предлагать инвесторам максимально выгодные условия. Кроме того, по его словам, в ближайшее время будет доработан инвестиционный портал. Указав планируемый код ОКВЭД, инвестор сможет узнать обо всех потенциальных площадках – с указанием стоимости, характеристик и всех мер господдержки, которые может предложить край.



Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что новый Генплан Краснодара признан лучшим концептуальным градостроительным проектом.