Компанию Nestle оштрафуют за нарушение указа мэра Москвы об удаленке

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19 октября 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Компанию ООО «Нестле Россия» могут оштрафовать на 300 тыс. руб. за нарушение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы минимум 30% сотрудников. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения адмимистративно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков.

«Объединением административно-технических инспекций Москвы ведется контроль за соблюдением указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина <...> об отправлении сотрудников на удаленную работу. В ходе мониторинга предоставленной информации ООО «Нестле Россия» был выявлен факт нарушения, за которое предусмотрено административное наказание до 300 тыс. руб.», - сказал Юрий Гусаков.

Согласно указу мэра, работодатели в столице в связи с эпидситуацией по короновирусу должны перевести на удаленку не менее 30% работников и предоставить отчет об этом в электронном виде. При нарушении требований их будут привлекать к административной ответственности.