В Минэкономразвития посчитали стоимость антикризисных мер

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19 октября 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фабрика. Фото: сайт ГД РФ

В Минэкономразвития оценили общую стоимость антикризисных мер. По словам замглавы ведомства Оксаны Тарасенко, объем затрат на беспрецедентные меры составляет 5-6% ВВП.

Замминистра отметила, что бизнес смог сэкономить около 20 млрд рублей по арендным платежам с начала введения карантинных мер. По официальным данным, поступило около 3,5 тыс. заявок от малых и средних предприятий на заключение отсрочки по арендным платежам, либо по освобождению от них.

Тарасенко также отметила, что среди принятых мер были налоговые льготы для бизнеса, послабления, связанные со страховыми взносами, льготные кредиты и финансовая помощь бизнесу.

Ранее глава Минэкономразвития допустил сохранение мер поддержки бизнеса после пандемии.