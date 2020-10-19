Собянин: Еще два резервных коронавирусных госпиталя откроются в АТЦ «Москва» и на ВДНХ

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19 октября 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин, фото: vk.com/mossobyanin

Два резервных коронавирусных госпиталя в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» на Каширском шоссе и на ВДНХ начнут принимать пациентов сегодня, 19 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия госпиталя в АТЦ «Москва».

«Ситуация за последнюю неделю складывалась достаточно сложно. Количество ежедневно госпитализируемых больных увеличилось примерно со среднего значения в сутки с тысячи человек до 1 тыс. 250. Мы видим и рост пневмонии, и рост выявления заражения. Очевидно, что динамика роста коронавируса продолжается. Поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня открыть еще два резервных госпиталя в АТЦ «Москва» и на ВДНХ. Госпитали обеспечены всем необходимым для лечения коронавирусных больных и закреплены за нашими ведущими клиниками для того, чтобы обеспечить кадровый состав, технологии лечения, те знания, которые накоплены за последнее время», - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что чрезвычайно важно в таких условиях продолжать жестко соблюдать установленный врачами режим, санитарные требования, ограничения, которые есть в городе.

Мэр также отметил, что за последнюю неделю горожане стали меньше нарушать масочный режим, и поблагодарил москвичей за это.

«Хотел поблагодарить москвичей - за последнюю неделю соблюдение масочного режима стало значительно лучше: больше порядка на транспорте, в торговле, общественных местах. Около миллиона москвичей перешли на удаленный режим работы. В целом в метрополитене, мы видим, снизился поток по сравнению с прошлым годом на 40%», - сказал Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, госпитали на Каширском шоссе и ВДНХ на 3,5 тыс. мест подготовили к работе весной 2020 года. Они оснащены всем необходимым оборудованием: современными аппаратами ИВЛ и высокоточными томографами. В них развернуты лаборатории для исследования анализов.

Плановая мощность госпиталя на Каширском шоссе составляет 1 тыс. 818 инфекционных коек и 57 коек интенсивной терапии. Для исследования биологического материала развернута лаборатория мощностью 2,5-3 тыс. проб в сутки. С пациентами будут работать 288 человек.

Стационар работает как цифровой госпиталь: медицинский персонал обеспечен планшетами, подключенными к системе ЕМИАС. Доступ к электронной медицинской карте и результатам анализов осуществляется путем считывания QR-кода на браслетах пациентов. Таким образом, бумажный документооборот в госпитале полностью отсутствует.

Управление госпиталем в АТЦ «Москва» осуществляет городская клиническая больница имени Юдина.

Госпиталь на ВДНХ находиться в павильоне №75. На площади 53 тыс. кв. м развернуто 1 тыс. 707 инфекционных коек и 72 койки интенсивной терапии. Мощность лаборатории - порядка 4 тыс. проб в сутки. Здесь будут работать 280 человек.

Управление госпиталем на ВДНХ осуществляет городская клиническая больница №24.