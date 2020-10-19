В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок

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19 октября 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести электронные паспорта прививок для россиян, и в новых документах фиксировать отказ от вакцинаций и его причину.

Огуль пояснил - указывать - это медотвод или сознательный отказ родителя от прививки ребенку по каким-то своим убеждениям.

Депутат Госдумы также заявил, что врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медицинского отвода от вакцинации и нести за это персональную ответственность. По его мнению, при возникновении побочных эффектов государство должно гарантировать гражданам полную поддержку и защиту.

Парламентарий выступил на круглом столе по иммунопрофилактике, в котором участвовали представители Министерства здравоохранения. Депутат уже официально отправил свои предложения в ведомство.

Огуль считает, что введение паспортов вакцинации поможет властям получать оперативную информацию о привитых и непривитых детях, и можно будет "напоминать гражданам о том, что пора сделать необходимую прививку.