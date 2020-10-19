Петиция: требуем использовать политкорректную лексику для обозначения людей маленького роста

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Недавно на просторах Рунета разлетелась горячая новость – карлики избили парня в Ногинске, к статьям прилагалось видео, на котором трое людей маленького роста выбегали из пивной и якобы избивали парня – Льва Хлыновски.

На поверку оказалось, что данный ролик – постановочный, был снят для привлечения аудитории Льва Хлыновски. За более подробной информацией можете обращаться к нему. Есть доказательства – переписка, в которой обсуждалась тематика ролика. Надо отметить, что актеры были дезинформированы, предполагалось, что ролик будет носить развлекательный характер, а не использоваться в качестве улики.

Но самое оскорбительное – лексика, использованная СМИ для подачи материала. Людей маленького роста называли «карликами», выпивохами и агрессивными, что является демонизацией и подтверждает непрофессионализм авторов этой статьи.

Поэтому, мы обращаемся ко всем изданиям, выпустившим данную новость, и требуем от них прежде всего:

• Написать опровержение данной статьи

В дополнение к этому, считаем необходимыми следующие требования:

• Принести письменные извинения оклеветанным людям

• Закрепить на законодательном уровне политкорректное обращение к людям с ОВЗ, в частности к людям маленького роста.

• В перспективе ввести штраф за использование оскорбительной лексики в СМИ.

Мы просим всех Вас поддержать эти требования и помочь поменять отношение общества и СМИ к людям маленького роста.

Спасибо всем за поддержку,

Ассоциация маленьких людей России