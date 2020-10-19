«Челбаскет» уступил «Динамо» в первом домашнем матче

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19 октября 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлены пресс-службой БК «Челбаскет»

В упорной борьбе со счетом 65:81 «Челбаскет» уступил свой первый матч гостям «Динамо» (Ставрополь). По четвертям очки распределились следующим образом: 11:24, 22:23, 12:15, 20:19. Первая четверть игры с опытным, сыгранным и габаритным противником стала для новичка Суперлиги 2 тяжелым испытанием. Во второй, третьей и четвертой четвертях игра шла практически на равных, но провал в начале матча игроки «Челбаскета» так и не смогли отыграть.

«Игра складывалась непросто, проиграли много в первой четверти, во второй играли на равных и уступили всего одно очко. Задел в первой четверти не позволил уйти на перерыв в хорошем настроении. Разница была 14 очков. Если подвести общие итоги, из четырех четвертей в двух мы играли на равных. Из-за проигрыша выделять никого не хочется, но по статистике можно выделить Егора Тиканова и Дмитрия Якунина, наших лидеров, которые даже при плохой игре подтвердили свой потенциал, забили оба по 15 очков. Результат игры ровно тот, на который мы сегодня отработали. Иллюзий тренерский штаб не испытывает, будем работать, - рассказал главный тренер тренера команды Максим Перцев. - Мы знали, что будет сложно. Будем исправлять ошибки, нарабатывать взаимодействие, создавать “химию”, сейчас игроки притираются, процесс сложный. Спасибо всем за поддержку, давайте наберемся терпения»

Лучшим игроком по итогам матча Стал Егор Тиканов (15:7:2). Двадцати восьмилетний форвард - самый опытный игрок в составе команды, так прокомментировал матч:

«Старт сезона, чувствовалась домашняя атмосфера несмотря на отсутствие зрителей. Нам есть над чем работать, совершаем много ошибок, много промахов. Броски, взаимодействие, тайминг - будем делать коррекцию, в ближайшем матче с Майкопом постараемся максимально исправиться и выложиться».

Следующий матч регулярного сезона состоится уже 21 октября 2020г. в 19-00. Посмотреть его можно в прямом эфире на телеканале Урал1, интернет- трансляции доступны во всех группах Клуба в социальных сетях.

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