ВДНХ представила онлайн-гид по павильонам и фонтанам — Сергунина

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19 октября 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Главная выставка страны подготовила виртуальный гид, посвященный отреставрированным достопримечательностям ВДНХ. Путеводитель представляет собой карту, на которой обозначены 16 точек - павильоны, фонтаны и другие восстановленные объекты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

«Это первый в истории выставки онлайн-гид по отреставрированным объектам. Все желающие из разных уголков страны теперь могут познакомиться с результатами комплексной программы возрождения ВДНХ», - приводятся в сообщении слова Сергуниной.

По ее словам, уже полностью завершена реставрация 16 объектов, они и вошли в путеводитель. По 10 объектам закончен ремонт фасадов и интерьеров, еще 23 пока находятся в работе.

Уточняется, что виртуальный гид содержит фотографии восстановленных архитектурных памятников, исторические факты о каждом из них и информацию о том, как проходили реставрационные работы.

ВДНХ - уникальное общественное пространство с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь ВДНХ - более 325 га. В 2019 году выставку посетили 33 млн человек.

Онлайн-путеводитель знакомит пользователей с историей павильона №13 «Здравоохранение» (бывший павильон «Армянская ССР»). Он один из немногих, сохранившихся от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) 1939 года. Исторический вход в павильон был выполнен в виде огромного трехнефного портала в нише, стены были синими, а потолок украшала орнаментальная роспись. Арки портала были оформлены розовым туфом - эта горная порода характерна именно для Армении. А окна обрамляло литье в виде винограда, гранатов и лимонов. После реконструкции павильона в 1960-х годах часть украшений и орнаментов была утрачена, а богато декорированную входную группу закрыли гофрированным металлом. Положение усугубилось в 1990-е годы: здание превратили в торговый центр, где продавались медицинские товары.

Первые работы по восстановлению начались в 2014 году, когда павильон освободили от фальшфасадов и пристроек 1990-х годов. В 2017-2018 годах была проведена реставрация фасада: раскрыт и восстановлен изначальный трехнефный портал центрального входа, воссозданы декоративные решетки на арках. Специалисты восстановили и синий цвет ниши, орнамент с изображением фруктов, в центре которого гранат. Кроме того, внутри павильона были отремонтированы стены, потолки и восстановлена украшавшая их лепнина. Отреставрированный павильон был передан Государственному музею Востока. В апреле 2019 года здесь открылась постоянная экспозиция «Сохраняя культуру. Музей Рерихов». Она посвящена путешествиям, исследованиям и творчеству Николая и Святослава Рерихов.

Еще один пункт в виртуальном путеводителе - павильон №34 «Космос» (бывший павильон «Механизация»). Он тоже появился в 1939 году - в год открытия выставки. Тогда павильон выглядел иначе - это был огромный эллинг (сооружение, предназначенное для постройки и технического обслуживания дирижаблей и аэростатов). В 1954 году, к послевоенному открытию ВДНХ, тематика павильона была расширена. К эллингу пристроили большой зал со знаменитым стеклянным куполом, опирающимся на четыре мощные арки. «Космическим» павильон становится в 1967 году, когда проводилась выставка, посвященная космическим достижениям Советского Союза. Реставрация павильона «Космос» началась в 2017 году и длилась чуть более года. Был укреплен фундамент и стеклянная крыша, восстановлены фасад и интерьеры с их уникальными архитектурными элементами. В частности, были отреставрированы металлические гербы 15 советских республик и герб СССР, а также скульптуры тракториста и комбайнерки и смальтовое панно с символами индустриальных достижений страны. В 2018 году в павильоне «Космос» открылся центр «Космонавтика и авиация», ставший крупнейшим космическим выставочным комплексом страны.

На фотографиях, опубликованных в путеводителе, можно рассмотреть павильон №14 Республики Азербайджан (бывший павильон «Вычислительная техника и информатика»). Он был построен по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова в 1939 году и открыт вместе с ВСХВ. В 1966 году павильон облицевали фальшфасадом с надписью «ВТ» («Вычислительная техника»). В результате исторический облик здания был скрыт от глаз посетителей на несколько десятилетий. В ходе реставрации, которая проходила в несколько этапов с 2014 по 2019 год, мастера восстановили исторический облик здания, украшенного этническими майоликовыми узорами и советской символикой. Была проведена серьезная работа по реставрации элементов декора на исторических фасадах. Реставраторы восстановили две чаши фонтанов, керамические плиты, скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка». Кроме того, они привели в порядок интерьеры 1939 года, гранитные парадные лестницы и витражи шебеке - решетки из орехового дерева, которые азербайджанские мастера собирают на родине из мелких деталей без использования гвоздей.

Еще одна из достопримечательностей в виртуальном путеводителе - фонтан «Дружба народов». Он был построен в 1954 году, авторы проекта - архитекторы Константин Топуридзе и Григорий Константиновский, а также инженер Владимир Клявин. Композиционно фонтан представляет собой овальную чашу с золотым снопом пшеницы, возвышающимся по центру и окруженным скульптурами девушек в национальных костюмах. Они символизируют республики СССР, которых на момент создания фонтана было 16.

Фонтан «Дружба народов» - одна из визитных карточек ВДНХ - расположен на одноименной площади. Его реставрацию начали осенью 2018 года. Впервые за 65 лет скульптуры девушек, украшающие фонтан, были отправлены в мастерские для восстановления. Реставраторам понадобилось около шести килограммов сусального золота для золочения фигур и других декоративных элементов. В 2019 году фонтан был открыт после реставрации.

«Каменный цветок», еще один фонтан, с которым знакомит онлайн-гид, также появился на выставке в 1954 году. Он стал одним из первых светомузыкальных фонтанов в СССР. На его создание Константина Топуридзе вдохновил сборник уральских сказов Павла Бажова. В фонтане тысяча струй, центральное место в композиции занимает чаша в виде цветка, распускающегося среди самоцветов. На гранитных постаментах установлено 16 бронзовых композиций-натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтанчики - чугунные осетры и бронзовые гуси. К началу реставрационных работ, которые были проведены в 2018–2019 годах, фонтан находился в удручающем состоянии. Многие скульптурные композиции были утрачены, а на сохранившихся повреждена смальта. Кроме того, обветшали инженерные системы, из-за чего фонтан работал в половину мощности. В ходе реставрации специалисты восстановили гранитную облицовку и скульптурные элементы, очистили их от загрязнений. Также было полностью отремонтировано техническое оборудование.