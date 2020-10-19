Михаил Ведерников сообщил о новом очаге коронавируса в Псковской области

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

статистика по ковид в Псковской обл. фото из соцсети

В Псковской области новый очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен в Плюсском психоневрологическом интернате. Информацию по ситуации с инфекцией нового типа сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Психоневрологический интернат находится в деревне Погорелово Плюсского района Псковской области, в нем проживает 57 человек и работает 30 сотрудников.

Глава региона написал в Инстаграм, что "у одной из медицинских сестер диагностировали ковид". "Отработали круг контактных и выявили еще 42 случая (35 граждан + 7 сотрудников). У всех болезнь протекает бессимптомно, в учреждении усилены санитарно-эпидемиологические меры профилактики", — добавил Ведерников.

"Друзья, этой ситуации должно быть достаточно, чтобы понять, насколько коварен коронавирус и как быстро и незаметно распространяется. Настоятельно прошу соблюдать все предписания и нормы Роспотребнадзора!" - призвал губернатор.

За сутки в Псковской области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусом.

В Пскове школьников оправили на осенние каникулы с 19 октября по 1 ноября. В Псковской области всем образовательным и спортивным организациям запретили оказывать детям услуги в очной форме во время осенних каникул. Соответствующие изменения внесены в противокоронавирусный указ губернатора 18 октября.