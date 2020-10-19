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Аргументы Недели Общество

В Челябинске приостановили установку перильных ограждений на улице Татищева

, 11:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

В Челябинске приостановили установку перильных ограждений на улице Татищева
Фото из архива редакции

Такое поручение на аппаратном совещании дала глава города Наталья Котова.

По словам Натальи Котовой, жители микрорайона «Ньютон» начали жаловаться в социальных сетях на установку перильных ограждений на улице Татищева. Работы начались в субботу утром. В настоящий момент по поручению главы города они приостановлены, а управлению организационной и контрольной работы администрации города дано поручение провести служебную проверку.

Наталья Котова подчеркнула, что необходимо разобраться, предусмотрена ли установка ограждений подрядчикам. «Если это действительно незаконно, выясните, кто допустил», – сказала Наталья Котова.

 