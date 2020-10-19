В Челябинске приостановили установку перильных ограждений на улице Татищева

Аргументы Недели → Общество

19 октября 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива редакции

Такое поручение на аппаратном совещании дала глава города Наталья Котова.

По словам Натальи Котовой, жители микрорайона «Ньютон» начали жаловаться в социальных сетях на установку перильных ограждений на улице Татищева. Работы начались в субботу утром. В настоящий момент по поручению главы города они приостановлены, а управлению организационной и контрольной работы администрации города дано поручение провести служебную проверку.

Наталья Котова подчеркнула, что необходимо разобраться, предусмотрена ли установка ограждений подрядчикам. «Если это действительно незаконно, выясните, кто допустил», – сказала Наталья Котова.