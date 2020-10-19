Среди заболевших за сутки на Кубани коронавирусом 12 детей

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19 октября 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки в Краснодарском крае 102 новых случая заражения COVID-19 — 58 женщин и 44 мужчины до 84 лет.



Больше всего новых случаев заболевания выявили в кубанской столице — 40. Одиннадцать заболевших в Сочи. Замыкает тройку "лидеров" по суточной заболеваемости в регионе Лабинский район — там выявлено десять новых случаев заражения.



Также опасную инфекцию обнаружили у двенадцати детей — заболевшим от трёх до 16 лет, — сообщает краевой оперштаб.



На стационарном лечении находится более пяти тысяч человек, среди которых 130 детей. Всего в краевые медучреждения с подозрением на коронавирус обратилась почти 61 тысяча человек с начала пандемии. У 15 909 из них наличие инфекции подтвердилось? - сообщает краевой оперштаб.