"РЖД" изнутри: запущен рейтинг работодателей России 2020

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

фото: Аркадий Шаповалов / Пресс-служба ОАО «РЖД»

Компания "HeadHunter" запустила традиционный рейтинг работодателей России. Соискатели могут проголосовать на сайте, их оценки будут учитываться при ранжировании компаний.



За "РЖД" все желающие могут отдать голос в категории «Транспорт, логистика, автодилеры». Место в рейтинге формируется на основании суммы баллов за каждую из трёх позиций: эффективность действующих HR-процессов, лояльность сотрудников к своему работодателю, узнаваемость и привлекательность бренда на рынке труда.



ОАО «РЖД» уже прошло два первых этапа конкурса.



Голосование будет длиться до конца октября, а его результаты станут известны в январе следующего года.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что у Северо-Кавказской железной дороги новый руководитель — Сергей Задорин. Его представил глава "РЖД" Олег Белозеров.