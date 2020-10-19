"РЖД" изнутри: запущен рейтинг работодателей России 2020

Компания "HeadHunter" запустила традиционный рейтинг работодателей России. Соискатели могут проголосовать на сайте, их оценки будут учитываться при ранжировании компаний.
За "РЖД" все желающие могут отдать голос в категории «Транспорт, логистика, автодилеры». Место в рейтинге формируется на основании суммы баллов за каждую из трёх позиций: эффективность действующих HR-процессов, лояльность сотрудников к своему работодателю, узнаваемость и привлекательность бренда на рынке труда.
ОАО «РЖД» уже прошло два первых этапа конкурса.
Голосование будет длиться до конца октября, а его результаты станут известны в январе следующего года.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что у Северо-Кавказской железной дороги новый руководитель — Сергей Задорин. Его представил глава "РЖД" Олег Белозеров.
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