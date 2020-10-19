В Краснодарском крае 102 новых случая заражения COVID-19
19 октября 2020, 10:52[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
За минувшие сутки, восемнадцатого октября, на Кубани выявили 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В соседней Адыгее заболевших 61. Скончались от нового вируса пятеро кубанцев, выздоровели — 16. В Адыгее на поправку пошёл 41 пациент.
Всего за сутки в России выявили 15 982 новых случая заражения в 84 регионах. На территории страны зафиксировано 179 летальных случаев. По выздоровлению выписаны 5 328 россиян, - сообщает инфоцентр по мониторингу ситуации с COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.