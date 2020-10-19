В Краснодарском крае 102 новых случая заражения COVID-19

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19 октября 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За минувшие сутки, восемнадцатого октября, на Кубани выявили 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В соседней Адыгее заболевших 61. Скончались от нового вируса пятеро кубанцев, выздоровели — 16. В Адыгее на поправку пошёл 41 пациент.



Всего за сутки в России выявили 15 982 новых случая заражения в 84 регионах. На территории страны зафиксировано 179 летальных случаев. По выздоровлению выписаны 5 328 россиян, - сообщает инфоцентр по мониторингу ситуации с COVID-19.