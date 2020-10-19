Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о случаях «красных приливов» на Камчатке

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19 октября 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Солодов, фото из соцсети

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о случаях «красных приливов» — активном размножении водорослей, которое привело к выбросу токсинов у побережья полуострова и массовой гибели морских обитателей.

Солодов отметил, что аналогичные случаи происходят во всём мире. По мнению учёных, гибель морских животных произошла именно из-за «красных приливов». В прошлые годы, последние 10—15 лет, в таких масштабах водоросли в заливах Камчатки не появлялись, массовой гибели морских обитателей не было.

По данным Солодова, в 1970-х годах из-за «красных приливов» погибали даже люди — после приёма в пищу морепродуктов, отравленных токсинами. Как он уточнил, сейчас уровень токсичности ниже.

Губернатор не исключил, что минувшее тёплое лето и изменение климата могло повлиять на процессы в океане. А, возможно, вред, который человек наносит океану в глобальных масштабах, стал слишком велик и океан таким образом предупредил людей: «Довольно! Прекратите, вам следует что-то изменить в своём образе действий». Глава региона выразил уверенность, что данное явление на Камчатке связано с антропогенными факторами, - передаёт RT.