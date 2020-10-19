Суд арестовал врача, выдававшего справки 18-летнему юноше, подозреваемому в стрельбе в Нижегородской области

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19 октября 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

правосудие, фото: pixabay.com

В Нижегородской области суд арестовал врача, выдававшего медицинские справки 18-летнему юноше, подозреваемому в стрельбе в поселке Большеорловское 12 октября.

Установлено, что молодой человек взял ружье отца и сначала выстрелил в свою бабушку, к которой он приехал в деревню в гости, а потом вышел с оружием на улицу и открыл стрельбу по людям. В результате стрельбы три человека убиты, три человека, в том числе бабушка "нижегородского стрелка", ранены. Юноша скрылся с места происшествия, через сутки его нашли мертвым.

По данному факту расследуется уголовное дело. В ходе следствия установлено, что молодой человек страдал депрессией, но у врача-психиатра не наблюдался. Справки для разрешения на оружие юноше выдали врачи частной клиники без фактического и необходимого медицинского исследования.

Специалист, выдававший справки подозреваемому в стрельбе, арестован. В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщили, что врачу вменяется статья УК "халатность".