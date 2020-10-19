Хабаровский край оказался в 20-ке самых незакредитованных регионов

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19 октября 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Согласно рейтингу, составленному РИА Новости, Хабаровский край замыкает 20-ку регионов, жители которых меньше других берут кредиты и оформляют кредитные карты.

Исследование показало, что объем задолженности перед банками на одного жителя Хабаровского края в среднем составляет 273 тысячи рублей. Для сравнения: в самом малозакредитованном регионе – Ингушетии – этот показатель равняется 30,9 тысячи рублей. Самый высокий показатель – в Ямало-Ненецком автономной округе, где на каждого человека в среднем приходится 537,2 тысячи кредитных рублей.